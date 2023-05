Psg sconfitto, Galtier striglia i suoi: “Vogliamo buttare il vantaggio nella spazzatura?”

Dopo la sconfitta dei parigini contro il Lorient, il tecnico ha parlato molto duramente in conferenza stampa.

Cade ancora il Psgin campionato e lo fa al Parco dei Principi sotto i colpi del Lorient. 1-3 il risultato finale che porta ora il vantaggio dei parigini in Ligue 1 sul Marsiglia solo a 5 punti. Proprio di questa situazione in classifica ha parlato il mister dei francesi Cristophe Galtier che, a modo suo, ha strigliato la squadra.