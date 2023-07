Psg, Skriniar si presenta: “Al 100% e anche di più. Sono in uno dei club più forti al mondo”

CLUB - Sulla scelta del Psg, Skriniar ha detto: "Per me è stata una scelta semplice. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce. Quando ho scoperto di avere l'opportunità di venire qui, sono stato molto felice. Ho visto molte partite del Psg e penso che tutti in tutto il mondo guardino le partite del Paris Saint-Germain, tutti sanno che ci sono grandi giocatori qui. So che è una delle migliori squadre del mondo, la scelta è stata fatta in un secondo! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti al club".