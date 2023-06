Skriniar: “Insulti dopo mancato rinnovo con l’Inter. Momento difficile”

Dal ritiro della sua Nazionale, Skriniar ha parlato del momento in cui ha annunciato l'addio dall'Inter per passare al Psg nella prossima stagione.

Ha sempre dato tutto per l' Inter ma dopo il mancato rinnovo con relativo passaggio al Psg che avverrà, di fatto, questa estate, Milan Skriniar è stato preso di mira da una parte del tifo nerazzurro. Un qualcosa che lo ha colpito e ferito come da lui stesso spiegato dal ritiro della propria Nazionale.

"Da quando ho detto al club che non ero d’accordo con i loro termini per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose non vere. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia", ha ammesso Skriniar. "Certo, lo capisco, perché fa parte del lavoro, ma se qualcuno prende una decisione che non piace a qualcuno, viene subito preso di mira. Sono arrivati ​​tutti i tipi di insulti, quindi è stato difficile, soprattutto per la famiglia".