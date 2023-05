Psg, tifosi in rivolta contro Messi e Neymar. Il club: “Comportamenti vergognosi”

La stagione negativa del Psg , a fronte della lotta in Ligue 1 e del possibile titolo di campione di Francia, ha fatto arrabbiare, e non poco, i tifosi del club parigino.

In queste ore, infatti, anche a seguito del recente viaggio non autorizzato in Arabia di Messi, molti sostenitori hanno espresso il proprio dissenso verso alcuni calciatori. In particolare proprio nei confronti dell'argentino e successivamente verso Neymar. Sotto le rispettive abitazioni dei campionissimi, infatti, diversi tifosi hanno protestato con cori e incitamento all'addio al club francese.