Racing Club, Hernan Crespo nel mirino per la panchina

Redazione ITASportPress

Momento difficile per il Racing Club, squadra argentina che vive una stagione di luci e ombre. Nelle scorse ore - dopo la sconfitta casalinga rimediata nell'attesa sfida contro l'Independiente - è stato esonerato l'allenatore Fernando Gago, ex pilastro del Real Madrid. Una decisione ufficializzata da un comunicato diramato dalla società argentina, che saluta l'ex centrocampista: "Gli auguriamo il massimo successo per il prosieguo della carriera" - ha dichiarato il Racing Club. Iniziata la ricerca al nuovo allenatore, il profilo in pole per la panchina degli argentini sarebbe quello di Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter pronto dunque a tornare nuovamente alla guida di un club.