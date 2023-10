Xabi Alonso allontana il Real Madrid: “Ancora troppo presto per parlarne”

TROPPO PRESTO: Secondo l'allenatore, infatti, è ancora prematuro parlare di cambio panchina quando siamo ancora nel mese di settembre. "È troppo presto, siamo a settembre quindi non è un argomento da discutere al momento - ha detto Xabi Alonso con fermezza -. C'è una stagione da affrontare e queste voci possono influenzare il rendimento della squadra. Non è il caso dei miei giocatori, che sanno come funziona il calcio e non è stato un problema per nessuno. Non ne abbiamo parlato e non lo faremo, al momento non ci interessa". Come affermato in precedenza, lo spagnolo è in pole per raccogliere il testimone di Carlo Ancelotti. Oltre lui, c'è anche Roberto De Zerbi ma questa appare più come un'idea che una vera e propria possibilità.