Rashford gentleman: “salva” la calciatrice Alisha Lehmann in discoteca

L'attaccante del Manchester United in versione "eroe" verso la collega dell'Aston Villa in discoteca.

Campione in campo e gentleman fuori. Marcus Rashford si sarebbe reso protagonista di un gesto molto importante nei confronti della nota calciatrice dell'Aston Villa Alisha Lehmann . Secondo quanto riferito dal The Sun , l'attaccante dello United avrebbe infatti "salvato" la collega e alcune sue amiche dall'assalto di un gruppo di ragazzi in un pub di Manchester.

Non è dato sapere cosa il tabloid intesse per assalto ma ad ogni modo l'intervento di Rashford è stato provvidenziale per evitare ogni eventuale problematica. Il calciatore è intervenuto invitando la Lehmann e le sue amiche in una zona Vip del locale dove era impossibile alle altre persone accedere.