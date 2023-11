Real, Carvajal manda una frecciatina a Piqué sulla Champions

Autore della prima rete che ha aperto le danze della roboante vittoria del RealMadrid contro il Valencia, Dani Carvajal si è trattenuto in zona mista. Al termine della gara, il terzino blancos ha voluto rispondere alle critiche rivolte da Gerard Piqué in settimana. L'ex calciatore del Barcellona in un'intervista a RAC1 aveva così criticato i rivali: "Il Real è sempre lo stesso, trasmette poco ed ottiene risultati. Noi quando vinciamo siamo ricordati per sempre. L’ultima Champions è stata un miracolo perché sono sempre stati inferiori. Nessuno se la ricorderà". E il terzino spagnolo non gliele ha mandate a dire: "Sinceramente? Non è mio interesse entrare in un dibattito con Gerard. Se non vuole ricordarsi di lei (14esima Champions League del Real, ndr), non dovrebbe ricordarsene, ma penso che sia stata una delle migliori da queste parti".