Real Madrid, Ancelotti: “Alleno la squadra più forte al mondo. Su Bellingham…”

Reduce dal pareggio in campionato, il Real Madrid torna a giocare in UEFA Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti vuole blindare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. A due giorni dalla sfida contro il Braga, l'allenatore italiano ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. "Non so che impronta abbia lasciato nel club… - ha esordito - Il Real Madrid mi ha fatto capire, giorno dopo giorno, che alleno quella che oggi è la più grande squadra di calcio del mondo. È proprio grazie a come si è comportato il club in questo torneo. Fin dagli anni '50, il Real Madrid ha scritto la storia".