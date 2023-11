Real Madrid, infortunio alla spalla per Bellingham. Le condizioni

Lieve infortunio alla spalla per Jude Bellingham, ai box per precauzione. Ecco come farà il Real Madrid in Champions senza l'inglese

Non buone notizie giungono da Madrid. Il Real potrebbe esser costretto a rinunciare a Jude Bellingham per la prossima sfida di campionato contro il Braga. L'inglese ha riscontrato un piccolo infortunio nella scorsa gara contro il Rayo Vallecano, una lieve lussazione alla spalla che potrebbe tenerlo fermo ai box per un paio di giorni. Nulla di preoccupante, ma utile per precauzione.

INFORTUNIO: Il trequartista si è fatto male nei primi minuti del match di domenica ma è comunque riuscito a stringere i denti e rimanere in campo. Questo perché la lieve lussazione alla spalla che Jude Bellingham si è procurato non preoccupa particolarmente i medici del Real Madrid, i quali pare abbiano dato il via libera per la convocazione di mercoledì. Chi invece non è convinto è Carlo Ancelotti, il quale non vuole rischiare ulteriori problemi per quello che è il suo uomo migliore. Per questo motivo Carletto sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare l'inglese ai box e stravolgere il modulo. Dal 4-3-1-2 ormai consolidato, a cui si potrebbe comunque adattare Brahim Diaz, i blancos dovrebbero passare al 4-3-3 con Valverde, Vinicius e Rodrygo in attacco.