Siviglia, Diego Alonso è il nuovo allenatore al posto di Mendilibar

Per Alonso, attaccante da calciatore, la cui ultima esperienza è stata da ct dell’Uruguay, iniziata nel 2021 e terminata dopo l’eliminazione al termine della fase a gironi a Qatar 2022, si tratta del debutto su una panchina europea, dopo le avventure in patria con il Peñarol, in Messico con Monterrey e Pachuca e nella MLS con l’Inter Miami.