Real Madrid, Ancelotti consiglia Vinicius: “In area si segna con un tocco come… Pippo Inzaghi”

Il mister dei Blancos consiglia Vinicius e chiama in causa... Pippo Inzaghi e le sue tantissime reti segnate in carriera.

Il Real Madrid scenderà in campo in Liga questa sera in trasferta contro il Celta Vigo. Durante la conferenza stampa per presentare il match, Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, ha avuto alcuni passaggi piuttosto interessanti a proposito dei movimenti della sua squadra ma anche, nel dettaglio, di alcuni suoi calciatori.