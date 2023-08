"Scudetto? Non lo so, risposta facile facile (ride, ndr). Secondo me ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus", ha detto Ancelotti. "Poi c’è un gruppo di squadre in seconda fila che cerca di stare lì come la Roma, la Lazio, l'Atalanta. Anche la Fiorentina che può fare un bel campionato. Credo che quest’anno la Juventus, visto che non avrà competizioni europee, sarà pericolosa"