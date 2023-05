Real Madrid, Ancelotti resta e… fa la spesa: scelto il primo nuovo acquisto

Prime manovre di mercato in casa dei Blancos in vista della prossima stagione.

Il Real Madrid si muove in vista del futuro. Un futuro che sarà, a quanto pare, ancora con Carlo Ancelotti in panchina. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Defensa Central, il tecnico avrebbe già preparato una sorta di lista della spesa in vista della sessione estiva di calciomercato.