Real Madrid, Florentino Perez ha deciso il futuro di Ancelotti

Carlo Ancelotti e il massimo esponente dei blancos, Florentino Perez , si sarebbero incontrati per discutere e programmare il futuro. Le voci corrono e l'allenatore deve prendere una decisione. Il bivio si divide in due strade, se restare al Real Madrid anche per la prossima stagione o accettare il progetto del Brasile. Ma a giudicare da quanto filtrato dopo quest'ultima "riunione" tutta madridista, la scelta è già stata presa. Si, perché secondo quanto riportato da Marca, il presidente del Real avrebbe confermato Carletto anche per la prossima stagione, intenzionato a rispettare il contratto che lega l'allenatore originario di Reggiolo alle merengues fino al 2024.

Secondo la fonte spagnola, inoltre, i due avrebbero approfittato dell'incontro per pianificare le prossime mosse. La delusione europea ha fatto male a Madrid, ma questa deve esser solo uno scivolone in una pozzanghera, non una caduta nel burrone. Per cui, Carlo Ancelotti avrebbe già riferito i profili con i quali rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'obiettivo? Migliorare la competitività ed evitare figuracce come quella dell'Etihad.