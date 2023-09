Real Madrid, Ancelotti: “Xabi Alonso al Real? Glielo auguro perchè…”

In Spagna qualche giornale pubblica la notizia di un addio anticipato di Carlo Ancelotti dalla panchina del Real Madrid . La sconfitta per mano dell'Atletico è infatti stata pesantissima e pare abbia scatenato tensioni all'interno del club, che riflette sul possibile sostituto dell'italiano. Nel taccuino, secondo diversi media spagnoli, c'è l'ex Xabi Alonso attualmente tecnico del Bayer Leverkusen.

SU ALONSO: Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità che venga sostituito da Xabi Alonso. "Lo conosco perché l'ho avuto come giocatore - ha esordito l'allenatore, il quale è poi passato agli elogi -. Ha un'enorme conoscenza del calcio e lo sta dimostrando al Bayer Leverkusen. Lì sta facendo davvero grandi cose. Lo auguro a lui, come direi anche a Raúl o Arbeloa, di allenare un giorno il Real Madrid. Perché è il club migliore e sono molto affezionato a loro". In ogni caso il futuro di Ancelotti è ancora da chiarire: un addio anticipato appare ancora prematuro nonostante vi sia tensione nell'aria, ma l'allenatore è vicino alla panchina dalla Nazionale brasiliana. Ne sapremo di più prossimamente, ciò che è certo è che quello di Xabi Alonso è un nome più che valido.