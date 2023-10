Real Madrid, Bellingham: “Il Clasico lo sognavo da bambino e pensare che adesso…”

Nella serata di premiazione del Pallone d'Oro 2023 andato a Messi c'è anche spazio per altri volti noti del calcio. Tra questi Jude Bellingham, che proprio lo scorso sabato ha vissuto una delle serate più importanti della sua carriera decidendo con una doppietta il Clasico. Intervistato al suo arrivo al Theatre Chatelet di Parigi, l'inglese si è detto ancora incredulo: "Sono stato davvero al settimo cielo per aver potuto giocare e vincere una partita così emozionante. Parliamo di una gara che vedevo sempre da bambino e, ora, sono io il protagonista. Davvero, non mento quando dico che sento ancora la pelle d'oca quando dico che gioco nel Real Madrid. Non ho mai avuto dubbi, sono nel club più importante del mondo". La stagione dei record per il giovane talento blancos Jude Bellingham. Con 13 gol in altrettante presenze, l'inglese rischia seriamente di candidarsi alla vittoria per il prossimo Pallone d'Oro 2024 ma per questo c'è ancora tempo...