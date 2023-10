Dalla Spagna: Bellingham fu vicino a firmare per il Barça. Il retroscena

Diversi anni fa, Jude Bellingham poteva firmare per il Barcellona. Tra poche ore invece, il centrocampista inglese giocherà proprio contro i catalani il suo primo clasico in carriera e lo farà da icona del Real Madrid. Questa la curisiosa rivelazione di mercato di Bojan Krkic, padre dell'omonimo calciatore ex Barcellona e per anni osservatore per il club catalano. Come raccontato da AS, Jude Bellingham ebbe questa possibilità quando iniziò a fare bene in Inghilterra con la maglia del Birmingham City nel 2018, qualche anno prima della svolta al Borussia Dortmund (arrivata nel 2020).