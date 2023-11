Real Madrid, Bellingham premiato come Golden Boy 2023

E chi se non Jude Bellingham? Il trequartista inglese, in grande smaglio alla sua prima stagione al RealMadrid, è stato eletto come Golden Boy 2023. Il trofeo individuale è assegnato dal quotidiano Tuttosport e premia il miglior calciatore sotto i 21 anni che gioca in Europa. Un premio importante che testimonia le qualità tecniche e tattiche dell'inglese. Sulla decisione ci sono stati pochi dubbi, perché Bellingham è stato premiato con la bellezza del 97% dei voti collezionando un punteggio di 485 punti su 500 disponibili. Tra i nominati c'erano anche altre grandi giovani promesse del calcio come Jamal Musiala (Bayern Munich), Xavi Simons (RB Leipzig), Rasmus Hojlund (Manchester United) o Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Prima di Jude, a vincere il tanto ambito premio sono stati Erling Haaland (2020), Pedri (2021) e Gavi (2022). Il talento dell'inglese è riconosciuto in tutto il mondo.