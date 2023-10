Real Madrid, Bellingham segna ancora e supera Lewandowski

Jude Bellingham supera Robert Lewandowski, almeno per il momento. Il trequartisti ha fatto un gol in più di Lewa

Ancora una volta JudeBellingham a trascinare il RealMadrid. Il trequartista inglese ha segnato il terzo ed ultimo gol dei blancos nella trasferta contro il Girona, aumentando il suo bottino personale a quota sei reti in stagione. Così si candida a vincere quello che sarà il trofeo Pichichi della stagione 2023-2024. Parliamo del premio consegnato da EA Sports per il capocannoniere di una determinata stagione di La Liga, trofeo che il produttore di videogiochi consegna ogni anno. Lo scorso lo aveva vinto il grande rivale in campionato, Robert Lewandowski, il quale con la maglia del Barcellona aveva raggiunto quota 23 gol. Ora è rimasto fermo a cinque dopo una settimana completamente a secco tra Siviglia e Mallorca, ma Lewa è Lewa e presto si riprenderà. Jude stai attento.