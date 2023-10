Real Madrid, Bellingham sicuro: “Contro il Barça mi divertirò molto”

Senza dubbio, Jude Bellingham è l'uomo del momento in Spagna e, in generale, in tutta Europa. Impatto devastante per il centrocampista del Real Madrid sulla nuova avventura dopo Dortmund. L'inglese, è già il trascinatore della squadra di Madrid che, in questo weekend, sfiderà il Barcellona di Xavi nell'atteso Clasico, la gara più importante di Spagna. Per l'occasione, il centrocampista inglese del Real Madrid ha parlato ai microfoni di RTVE, analizzando quella che potrebbe essere la sua partita e spiegando il proprio momento personale. "Mi sento bene dopo la partita con il Braga in Champions League. Conosco l'impatto che El Clasico ha sui tifosi, sui media e sul calcio in generale. Mi sento responsabile nei confronti della società e dei tifosi nel prendere i tre punti". Poi, ancora Jude Bellingham: "Abbiamo una squadra di altissima qualità e se faremo tutto quello che possiamo, prevedo la vittoria per la mia squadra. Sono molto emozionato e non vedo l'ora che arrivi questa partita. Abbiamo grande rispetto per questo avversario. Questa partita mi interessa personalmente. Mi divertirò molto" - ha concluso Bellingham nel corso dell'intervista a RTVE.