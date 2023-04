Real Madrid, Benzema ancora tripletta e supera quota 352 con il Real

Altra tripletta per l'attaccante, il quale non smette più di segnare. Sono tre le triplette nell'arco di otto partite

Karim Benzema è in un momento di grazia. L'attaccante del Real Madrid ha deciso la sfida di campionato contro l'Almeria, siglando un'altra tripletta. Da fermo, al volo, dagli undici metri, Karim segna in qualunque modo e da qualunque posizione e Carlo Ancelotti ne fa tesoro. Per il francese si tratta della terza tripletta siglata nel corso di otto partite, che con quella odierna diventano nove, facendo salire il proprio bottino personale a 352 gol con la maglia del Real.

Ci riferiamo al completo dominio blancos contro il Real Valladolid dello scorso 2 aprile, quando Karim si rese protagonista di una tripletta lampo - meno di dieci minuti - per il totale di 6-0 del RealMadrid. Ma non solo, Benzema si ripetè qualche giorno dopo, contro il Barcellona, segnando tre gol e decidendo il Clasico per la qualificazione in finale di Copa del Rey. A riportarlo è Opta.

Karim Benzema è come il vino, più invecchia più diventa forte e la dimostrazione sta proprio nei dati. Con la tripletta odierna, il Pallone d'oro raggiunge e supera quota 352 gol in blancos piazzandosi come il secondo miglior marcatore di sempre del RealMadrid. Il detentore del record? Cristiano Ronaldo ovviamente, con 451 gol segnati.