Real Madrid, Carvajal trattiene Ancelotti: “Deve restare. Abbiamo vinto tutto”

Una semifinale di ritorno di Champions League ancora da giocare con la possibilità di arrivare in finale e difendere il titolo di campioni d'Europa. Parliamo del Real Madrid di Carlo Ancelotti che, nelle ultime settimane, ha visto proprio il mister essere al centro di tanti rumors per il futuro in panchina. Nonostante un contratto che lo lega al club Blancos anche nella prossima stagione, il tecnico di Reggiolo è accostato con insistenza alla Nazionale brasiliana. A trattenerlo a Madrid, però, anche i suoi calciatori come Dani Carvajal che ha parlato ai microfoni di Cadena SER.