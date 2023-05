Real Madrid, club continua a difendere Vinicius

Il Real Madrid è intervenuto sul caso Vinicus scoppiato nelle ultime ore. Il talentoso calciatore brasiliano ha definito la Spagna un "Paese di razzisti" ricollegandosi a quanto accaduto nella scorsa sfida di campionato contro il Valencia. Ancora una volta, La Liga si rende protagonista di una brutta pagina di razzismo. Così, le merengues si sono schierate a supporto del proprio campione e denunciato il comportamento del presidente della Federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales: "Siamo sorpresi dalle sue dichiarazioni - cita il comunicato del club -. Da massimo responsabile del calcio spagnolo e dell'organo arbitrale, ha permesso che non si agisse con forza, seguendo quanto riferito dai protocolli FIFA".

Solo poche ore prima Rubiales si era espresso così: "Quello del razzismo è un problema serio in Spagna che va oltre il calcio - si legge a Marca -. Vinicius o qualsiasi uomo o donna che subisce un insulto razzista ha tutto il nostro sostegno e solidarietà". Dichiarazioni che forse non hanno convinto il Real Madrid, il quale si aspettava una risposta più forte. Replica che è arrivata da diversi volti noti del calcio, come il presidente della Fifa Gianni Infantino, ma anche dal presidente del Brasile Lula Da Silva. Infine, il comunicato delle merengues si conclude con un appello al futuro: "Speranza del Real Madrid è che si agisca con forza e immediatezza. Il nostro club si augura che i valori che hanno sostenuto la nostra storia continuino ad essere modelli di convivenza ed esemplarità del paese".