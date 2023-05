Lo stesso Vinicius si era sfogato subito dopo la gara scrivendo sui social: "Il campionato che un tempo vantava giocatori come Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi oggi appartiene ai razzisti. Una Nazione bella, che mi ha accolto e che amo, ma che ha accettato di esportare nel mondo l'immagine di un Paese razzista. Mi dispiace per gli spagnoli che non sono d'accordo, ma oggi, in Brasile, la Spagna è conosciuta come un Paese di razzisti".