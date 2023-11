Real Madrid, doppia tegola dalle nazionali: out Camavinga e Vinicius

Brutte notizie dalle nazionali per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dovrà fare a meno di Eduardo Camavinga e di Vinicius Jr. Entrambi i calciatori, infatti, hanno rimediato degli infortuni durante gli impegni con le proprie nazionali (Francia e Brasile), con il centrocampista di Didier Deschamps che ha avuto sicuramente la peggio e che deve salutare già il 2023 in anticipo dopo la rottura del legamento del ginocchio.

Nello specifico, come come comunicato dal Real Madrid, Eduardo Camavinga ha rimediato "una rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro" a causa di uno scontro fortuito con Ousmane Dembelé accaduto durante l'allenamento della squadra del Ct Didier Deschamps. Infortunio molto serio quello del centrocampista ex Rennes, che potrebbe stare fermo a lungo e che ha già concluso il suo 2023. Situazione invece diversa per Vinicius, uscito infortunato durante la sfida tra Brasile e Colombia. I primi accertamenti sul numero 7 dei Blancos parlano di un problema muscolare di medio livello, ma ancora dovranno essere fatti tutti gli esami specifici del caso. Tuttavia, così come Camavinga, anche per Vinicius dovrebbe essere impossibile tornare a disposizione di Carlo Ancelotti durante le prossime sfide al rientro dalla sosta delle nazionali.