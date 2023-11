Francia, Deschamps difende Giroud: “Se non fosse forte non sarebbe qui”

Gli anni passano ma non per Olivier Giroud . Il centravanti del Milan rimane un titolare fisso sia a livello di club che Nazionale, come confermato dalle convocazioni diramate di recente da Didier Deschamps . Il Commissario tecnico della Francia è intervenuto in conferenza stampa confermando che l'importanza del rossonero all'interno dell'undici dei blues nonostante sia un pò avanti con l'età.

GIROUD: "Perchè è così difficile fare a meno di Olivier Giroud? Non sto cercando di farne a meno (ride ndr). Perché dovrei? Se fosse meno bravo non sarebbe qui. In un registro molto specifico, è qui per le sue prestazioni messe in mostra con il suo club in stagione anche se è effettivamente avanti con l'età" ha chiarito Deschamps in conferenza stampa. L'età è solo un numero quando sul campo continui a performare ai massimi livelli, anche se a volte ti gioca brutti scherzi: "Non nego però che avrà una lunga stagione. Ha già avuto qualche problema fisico, anche se però negli ultimi due incontri ha segnato gol decisivi per il Milan. Beh, per ora l'ho convocato ma lui sa che è costretto a mantenere questo livello. C'è concorrenza".