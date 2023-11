Real Madrid, ecco quanto sarà fuori Vinicius

Le sensazioni erano negative, ora è arrivata la conferma. Il Real Madrid dovrà fare a meno di Vinicius Jr per almeno dieci settimane. Ancelotti perde un altro dei suoi migliori calciatori, in un periodo in cui le Merengues sono tormentate dagli infortuni. Il brasiliano, uscito al 27' della sfida con la Colombia, non tornerà in campo nel 2023. Lo staff medico del Real si aspetta di rivederlo in azione in due mesi, al massimo due mesi e mezzo a seconda del decorso dell'infortunio. Con tutta probabilità, Vinicius tornerà in campo a fine gennaio 2024 insieme a Camavinga.