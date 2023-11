Real Madrid, un calvario per Ancelotti: solo 14 calciatori a disposizione

Momento nero per il Real Madrid dal punto di vista degli infortuni. Per la squadra di Carlo Ancelotti, infatti, già nove dei 23 giocatori in rosa hanno subito degli infortuni. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Vinicius Jr ed Eduardo Camavinga. Per quest'ultimo, come annunciato dal club spagnolo, si tratta della rottura di un legamento e, per questo motivo, il suo 2023 è già finito e potrebbe stare fuori molto a lungo. Il brasiliano Vinicius, invece, si è fatto male in occasione della sfida con la sua nazionale contro la Colombia, rimediando un problema di natura muscolare che con ogni probabilità gli impedirà di essere presente negli imminenti impegni del Real Madrid al rientro dalla sosta. I due calciatori, determinanti per la squadra di Carlo Ancelotti, entrano in una ricca infermeria dove il lavoro si accumula. Al momento, come detto, Ancelotti avrà difficoltà a completare la rosa per il Cadice e ha a disposizione solamente 14 calciatori. Di seguito, la lista degli infortuni in questo momento al Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Ceballos; Bellingham e Vinicius. In aggiunta anche il portiere Kepa come un "rinforzo di lusso in panchina" - come definito da AS.