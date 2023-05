Real Madrid, Modric: “City meritatamente in finale. Ancelotti? Deve restare”

Luka Modric , campione in campo e anche fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo dopo il pesante k.o. subito dai Blancos nella semifinale di ritorno di Champions League ad opera del Manchester City sottolineando la forza dell'avversario. Non solo, il croato ha parlato anche del futuro di Carlo Ancelotti .

SEMIFINALE - "Il City ha meritato la finale. Questo è lo sport: a volte vinci, altre perdi. Volevamo fare meglio, questo è chiaro, ma il City è stato superiore ed è giusto far loro i complimenti", ha detto Modric le cui parole sono riprese da Bernabeu Digital . "So bene che quando il Real perde o esce da una competizione le critiche sono sempre molto pesanti, ma se vuoi giocare in questo club devi imparare a conviverci".

MISTER - "Fine ciclo con Ancelotti? Non penso sia il momento di parlare di fine ciclo, questa squadra ha ancora molto da dare. Sul tecnico posso dire che credo si meriti di andare avanti. E non ho dubbi su questo. Ancelotti merita di continuare per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che fa e per la sua esperienza, la sua qualità... Da quando è arrivato ha vinto tutto".