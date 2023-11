Real Madrid gioie e dolori: Valverde rinnova, Kepa salterà il Napoli

Arrivato al Real nel 2016, ad appena 18 anni, Valverde ha saputo meritarsi negli anni sempre più spazio in squadra, conquistandosi in particolare la fiducia di Carlo Ancelotti, che lo vede come un titolare inamovibile anche grazie alla capacità del giocatore di ricoprire più ruoli, in difesa come a centrocampo

Non buone invece le notizie che arrivano dall’infermeria. Kepa Arrizabalaga, fermatosi per un infortunio muscolare nel riscaldamento della gara contro il Braga, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione all'adduttore destro. I tempi di recupero saranno stabiliti solo dopo l’ecografia che sarà effettuata nei prossimi giorni, ma si può immaginare che l’ex Chelsea sarà costretto a stare lontano dai campi per due-tre settimane.

Nella gara di Champions contro il Napoli in programma il 29 al Bernabeu, quindi, a difendere i pali dei Blancos dovrebbe esserci Andriy Lunin, il giovane portiere ucraino classe 2000, vecchio obiettivo di mercato dello stesso Napoli, e protagonista contro il Braga per il rigore parato in apertura a Djaló.

