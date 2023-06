Xabi Alonso è il candidato in pole positione per diventare il futuro allenatore del Real Madrid . Pare che il presidente Florentino Perez abbia scelto l'ex storico centrocampista come successore di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, lo spagnolo, che ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2024, non rinnoverà ulteriormente e terminerà tra un anno la sua avventura in Germania. Le tempistiche sono perfette per iniziare poi una nuova avventura al Real dove, proprio in quello stesso momento, il tecnico di Reggiolo dovrebbe lasciare per andare a guidare come Ct, il Brasile.