Ancelotti-Brasile, spunta la data per la nomina a CT

Negli uffici della Federcalcio brasiliana pare proprio che Ancelotti arriverà. Alcuni dettagli fanno capire come ci sia la massima convinzione in questo senso. Addirittura si parla del fatto che ad annunciare l'arrivo di Sir Carlo sarà Ednaldo Rodrigues, numero uno della Federazione calcistica brasiliana entro la fine del mese di giugno. Sempre quest'ultimo chiarirà in via ufficiale se l'arrivo del tecnico sarà previsto per gennaio o giugno 2024.