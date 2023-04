Real Madrid, infortunio per Modric: rischia di saltare finale Coppa del Re e City

Allarme in casa del Real Madrid . Luka Modric , vittima di un infortunio muscolare nella partita persa contro il Girona, starà fuori per qualche tempo.

Il giocatore salterà sicuramente le sfide contro Almería e Real Sociedad ed è pare difficile che recuperi per la finale di Copa del Rey, in programma sabato 6 maggio.

Ma c'è di più. Solamente tre giori più tardi ci sarà la semifinale di andata di Champions contro il Manchester City e, in tal senso, cresce la preoccupazione per Carlo Ancelotti che potrebbe dover rinunciare ad uno dei perni della squadra.

In queste ore il club ha reso note con un comunicato le condizioni del giocatore senza far riferimento alle tempistiche di recupero.

Lo stesso ha fatto il mister di Reggiolo che in conferenza stampa oggi si è limitato a dire: "Modric si è infortunato nella partita contro il Girona ed è fuori. Non sappiamo se ce la farà per la partita di Coppa. Siamo tristi e speriamo che possa riprendersi presto per averlo nelle partite importanti".