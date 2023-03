Modric pensa al futuro e vede solo Real Madrid: cosa manca per il rinnovo

Il futuro del centrocampista è ancora in dubbio ma per il croato c'è solo una possibilità di rimanere al Real

Il futuro di Luka Modric è tutt'altro che definito. L'esperto centrocampista di origini croate ed ex Pallone d'Oro di 38 anni, nonostante sia ancora fondamentale per il Real Madrid, potrebbe non rinnovare. Il contratto del numero 10 scade proprio al termine dell'attuale stagione.