Real Madrid, Lunin in partenza? La moglie: “Se c’è un club dove gioca…”

In campo a sorpresa a causa del problema nel riscaldamento di Kepa, Andrij Lunin si è reso protagonista di una grande partita in UEFA Champions League. Contro il Braga, il classe 1999 ha anche parato un calcio di rigore a Djalo e ha contribuito alla vittoria che ha permesso alla squadra di Carlo Ancelotti di staccare il pass per gli ottavi di finale. L'ucraino, ora, reclama spazio. Il suo futuro potrebbe anche essere lontano dal Real Madrid. La moglie di Andrij Lunin, Anastasiia Tomazova, ha così risposto risposto a un commento su Instagram: "Se c'è un club che gli permette di giocare, penso che ce ne andremo. Se giocherà, allora ovviamente siamo pronti a trasferirci".