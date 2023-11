Real Madrid, Militao “vede” il rientro. Per lui anche rinnovo fino al 2028

Ancora ai box per infortunio, Eder Militao è sempre più vicino al rientro. Intanto il Real Madrid prepara il rinnovo fino al 2028

Si avvia verso la conclusione il calvario di Eder Militao. Il difensore del RealMadrid è rimasto ai box da inizio stagione a causa della rottura del legamento crociato. Tra operazione e convalescenza, il suo rientro è segnato dai medici dei blancos per dicembre o gennaio dell'anno nuovo. E il Real aspetta. Il club spagnolo ha piena fiducia nel recupero del brasiliano, lo dimostra la decisione di non ricorrere al mercato per sostituirlo e un rinnovo di contratto già pronto.