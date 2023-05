Real Madrid, non c’è più spazio per un difensore

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League, la difficile notizia. Il RealMadrid avrebbe comunicato a Ferland Mendy di cercarsi un altro club al termine della stagione. Non rientra più nel progetto. A riportare lo scandaloso risvolto di mercato è SPORF, il quale si dà per certo che quella attuale sarà l'ultima stagione del francese in blancos. Da parte sua, il terzino ha un importante valore di mercato e potrebbe essere utilizzato per comporre ricavi (intorno i 35 milioni secondo Transfermarkt). D'altro canto, l'affidabilità di un duttilissimo Camavinga porterebbe più certezze ad Ancelotti, il quale lo ha spesso preferito proprio all'ex Lione.