Manchester City, Guardiola: “Non c’è tempo di preparare il ritorno di Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha lamentato un calendario troppo fitto che porterebbe non poche difficoltà anche in ottica Champions League. Quella dell'eccessivo numero di partite in stagione è una guerra che lo stesso tecnico del ManchesterCity porta avanti da mesi, senza il minimo riscontro. Il problema, stavolta, riguarderebbe la sfida di Premier League contro l'Everton, in programma per sabato 13 maggio e spostata all'indomani, domenica 14: "Non capisco il motivo, ma vi assicuro che non mi lamenterò più. Dobbiamo adattarci a quello che c'è. Non possiamo giocare sabato a causa dell'Eurovision perchè non hanno la capacità di ospitare così tante persone".