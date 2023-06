Real Madrid, offerta monstre dall’Arabia Saudita per Benzema

L'Arabia Saudita fa sul serio e intende conquistare un importante palcoscenico del mondo del calcio. Dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo come "sponsor" - con lo stipendio record all'Al Nassr - in Medio Oriente avrebbero messo nel mirino anche Karim Benzema. Al momento le intenzioni dell'attaccante non sarebbero ancora note. Le ipotesi si dividerebbero in due strade: una riguarda il rinnovo con il Real Madrid, di un anno e con una possibile staffetta in attacco. L'altra che il francese raggiunga Cr7 in Saudi Pro League per la cifra record di 100 milioni di euro a stagione, con un contratto biennale.