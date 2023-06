Real Madrid, Perez saluta Benzema: “Un giorno difficile. Sei una leggenda”

Karim Benzema ha detto addio al Real Madrid . Nelle scorse ore l'annuncio e oggi la conferenza-evento per il saluto con tutta la squadra e l'ambiente. A dare il via alla giornata, ovviamente, il presidente Blancos Florentino Perez che, visibilmente emozionato, ha detto: "Oggi è un giorno molto difficile per me, in cui mi vengono in mente ricordi ed emozioni vissute negli ultimi 14 anni".

"Dopo l'annuncio dell'addio di Karim, ho visto un enorme senso di tristezza in tutti i madridisti e nei tifosi di calcio che si sono emozionati per le magie di un giocatore simile". Perez si è poi rivolto al diretto interessato che era in prima fila insieme a quelli che sono diventati gli ex compagni: "Caro Karim sei diventato uno dei migliori di tutti i tempi. Ma anche oggi è un giorno per essere felici, passi alla storia del club come uno dei grandi miti. Sei una delle leggende del nostro club e ti sei guadagnato e meritato il poter scegliere il tuo destino e noi lo rispettiamo. Nessuno ha vinto più di te al Real Madrid. Grazie per questa bellissima storia calcistica che abbiamo vissuto insieme".