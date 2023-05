Real Madrid, Rodrygo segna e vince la Copa del Rey ma i ladri gli svaligiano casa

Disavventura per il brasiliano mentre era in campo a lottare per la conquista della Coppa del Re.

Doppietta e vittoria in finale di Copa del Rey per Rodrygocon il suo Real Madrid contro l'Osasuna. Una serata, quella di sabato scorso, davvero speciale per il brasiliano che, però, non ha potuto godersi pienamente il momento a causa di una disavventura vissuta proprio mentre stava giocando.

Infatti, quando il brasiliano era in campo con i Blancos, secondo quanto riportato da EFE, dei ladri sarebbero entrati nella sua casa per compiere un furto. Pare che un addetto alla sicurezza abbia allertato la polizia che, giunta sul posto, ha trovato diverse stanze in disordine, segno evidente di una effrazione. Al momento non è dato sapere se e cosa i malintenzionati abbiano rubato e neppure chi siano gli autori della rapina subito dal calciatore del Real.

Le autorità avrebbero avviato le indagini che sarebbero ancora in corso. Per Rodrygo quindi una serata decisamente agrodolce tra la Coppa vinta, la doppietta e rapina subita...