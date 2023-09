Real Madrid, si ferma Dani Carvajal: i tempi di recupero

Brutte notizie per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Come riportato dalla Spagna infatti, il club sarà costretto a fare a meno di Dani Carvajal almeno per le prossime due settimane. Nelle scorse ore infatti, il terzino del Real Madrid aveva accusato un fastidio di natura muscolare alla gamba destra. Per Carvajal dunque è certa l'assenza nella sfida d'esordio in Champions League, in programma per domani 20 settembre contro l'Union Berlino di Leonardo Bonucci. Inoltre, in caso di conferme dell'entità dell'infortunio, è molto probabile l'assenza del terzino spagnolo anche per il derby contro l'Atletico Madrid di Liga, sfida in programma per il prossimo weekend.