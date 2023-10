Real Madrid, Tchouaméni: “Infortunio? Non è colpa di Gavi mi sono…”

Il centrocampista blancos ha chiarito le cause del proprio infortunio, scagionando Gavi da ogni colpa: "Mi sono fatto male già nel primo tempo, lui non c'entra"

Brutte notizie per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos hanno vinto il Clasico con una splendida rimonta, ma perso nella stessa partita Aurélien Tchouméni per infortunio. Questo ha scatenato una serie di polemiche in Spagna, soprattutto tra i sostenitori blancos pronti a puntare il dito contro il centrocampista del Barça Gavi.

L'INFORTUNIO: I due si sono più volte scontrati con contrasti violenti, soprattutto nella seconda frazione di gara. Dunque, i tifosi temono che il guaio fisico fosse dovuto proprio all'eccessiva foga del calciatore del Barcellona. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Tchouméni: "Non è colpa di Gavi. Mi sono infortunato a fine primo tempo" ha scritto il francese tramite profili social ufficiali, scagionando di fatto l'avversario. Frattura del secondo metatarso per il calciatore che dovrebbe rimanere out fino a fine anno, con rientro programmato per il 2024. Per tempi di recupero più accurati dovremo attendere novità dallo stesso Real Madrid.