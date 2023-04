Real Madrid, troppi gialli a Vinicius. Ancelotti: “Ne ha più del centrocampista più cattivo”

Nella vittoria contro l'Almeria, Vinicius è stato ammonito per la decima volta in campionato. Numeri che hanno fatto "sorridere" il mister...

Nel successo per 4-2 del Real Madrid contro l'Almeria non è entrato in tabellino Vinicius. Nonostante tutto il brasiliano si è reso protagonista durante la sfida e anche dopo quando mister Carlo Ancelotti ha parlato di lui in conferenza stampa.

Il motivo? L'ennesimo cartellino giallo sventolato ai suoi danni. Come riportato da Marca, infatti, l'attaccante è arrivato al decimo cartellino in Liga in questa annata. Una cifra decisamente elevata per uno nel suo ruolo. Ancelotti ci ha scherzato su ma ha anche lanciato una frecciata non indifferente.

"Chiaramente se protesti non serve a nulla, ma i dieci gialli di Vinicius sono sorprendenti. Il centrocampista più cattivo della Liga non ha queste ammonizioni", ha detto il tecnico del Real Madrid. "Ammoniscono più Vini di quelli che gli danno i calci, anche se dobbiamo ammettere che deve migliorare sotto questo aspetto. Però l'arbitro deve essere molto concentrato sulla partita e le proteste non influiscono nel gioco".