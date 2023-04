Real Madrid, Vinicius: “Chi indossa questa maglia deve avere fame di vincere la Champions”

L'attaccante premiato come MVP della gara contro il Chelsea in Champions League.

Primo passo verso la semifinale portato a casa. Il Real Madrid si è imposto per 2-0 contro il Chelsea e ha portato dalla sua parte la doppia sfida contro gli inglesi. Protagonista, anche senza gol, l'attaccante Vinicius eletto MVP della sfida. Ai microfoni della Uefa, il brasiliano ha fatto comprendere, ancora una volta, quanto sia fondamentale giocare in Champions League per la squadra madrilena.

"Abbiamo giocato davvero molto bene, pressando tutto il tempo proprio come abbiamo fatto nella passata stagione arrivati a questo punto. C'erano molti spazi in cui buttarci e come sempre, essendo il Real Madrid, abbiamo cercato di segnare più gol possibile. Questa è stata una delle nostre migliori prestazioni stagionali. Ma è solo il primo tempo, c'è ancora da giocare il ritorno e dobbiamo mantenere la calma. Sappiamo che in trasferta contro il Chelsea potrà essere dura", ha detto il calciatore analizzando la vittoria per 2-0.

Poi Vinicius ha lanciato un messaggio sull'importanza storica del torneo per il mondo Blancos: "Qualsiasi giocatore che indossi la maglia del Real sa quanto sia speciale questa competizione, specialmente al Bernabeu con i tifosi alle spalle. Si accendono in questa competizione e se giochi per questa squadra devi avere la fame per giocare e vincere sempre in Champions League".