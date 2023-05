Real Madrid, Varane: “In blancos metti paura agli avversari, maglia speciale”

Intervenuto ai microfoni di BTSport, Raphael Varane è tornato sul suo passato. Il difensore del Manchester United si è espresso sugli anni al Real Madrid, forse i momenti più felici e trionfanti dell'intera carriera: "Firmare un contratto con il Real Madrid fu una decisione molto responsabile - ricorda il francese -. La maglia dei blancos è speciale, ma non vi nego che è molto difficile. Riesce a mettere paura negli avversari, si poteva leggere nei loro occhi". Ha dichiarato il difensore, collegandosi probabilmente al recente pareggio del Real in Champions. Si, proprio quando la squadra veniva data per spacciata contro il Manchester City.