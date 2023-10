Real Madrid, Vinicius chiamato a testimoniare in tribunale. Il motivo

Il brasiliano dovrà presentarsi in tribunale per testimoniare riguardo il caso del Mestalla, quando fu riempito di insulti razzisti da alcuni tifosi del Valencia

Tornato di recente dall'infortunio, Vinicius è stato nuovamente chiamato in causa. Il tutto riguarda "l'incidente" del Mestalla dello scorso 21 maggio, quando il brasiliano venne preso di mira da un buon numero di tifosi del Valencia con insulti razzisti. La scena aveva scatenato un "inferno" e ancora si cerca di condannare i colpevoli. Per questo motivo l'attaccante del Real Madrid dovrà presentarsi questo giovedì al Tribunale di Madrid, così da testimoniare i fatti vissuti in prima persona. Lo farà in videoconferenza, dove spiegherà con maggiore precisione l'accaduto cercando di non omettere alcun dettaglio. Sul caso, poi, saranno interrogati anche la Liga, la Federcalcio spagnola ed il RealMadrid. I sospettati e sotto indagine sono al momento tre, i quali potrebbero essere condannati di vero e proprio crimine come incitazione all'odio.