Real Madrid, Vinicius rinnova fino al 2027. Pazza clausola per il brasiliano

Tramite comunicato ufficiale il RealMadrid ha annunciato il rinnovo di ViniciusJr. Il brasiliano, arrivato in Spagna nel 2018, ha prolungato il proprio contratto con i blancos di ulteriori tre anni portando la data di scadenza a giugno 2027. Ciò che fa discutere però non è tanto il rinnovo, quanto la clausola rescissoria che il Real ha voluto aggiungere. Secondo quanto riportato da diverse fonti spagnole, Vini avrà una clausola da circa un miliardo di euro. Pazza. Quasi come quelle adottate dal Barcellona per praticamente tutti i suoi talenti. Attraverso il pagamento di quest'ultima, sarà possibile saltare ogni tipo di contrattazione con il club e passare direttamente dal calciatore. Ma la richiesta è troppo elevata e, quasi certamente, è volta ad allontanare qualunque tipo di avance da parte dell'Arabia Saudita. Ne abbiamo parlato di recente, in Medio Oriente stavano cominciando a studiare la tattica per assicurarsi il brasiliano. E invece nulla, rimarrà a Madrid ancora a lungo.