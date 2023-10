Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Vinicius: il comunicato

Con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali, il Real Madrid ha annunciato il rinnovo di contratto per Vinicius Jr. Per i brasiliano - tra i pilastri della squadra allenata da Carlo Ancelotti - il nuovo contratto scadrà nel giugno del 2027.

Real Madrid, il comunicato su Vinicius

"Il Real Madrid CF e Vini Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2027. Vini Jr. è arrivato al Real Madrid nel luglio 2018, a soli 18 anni, e ha esordito con il Real Madrid Castiglia il 26 agosto. Nelle sei stagioni in cui ha difeso la maglia della prima squadra ha giocato 235 partite, nelle quali ha segnato 63 gol e vinto 9 titoli: 1 Champions League, 2 Mondiali per club, 1 Supercoppa Europea, 2 Campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole. A 23 anni, Vini Jr. è già uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni del Real Madrid. Ha segnato il gol che ci ha regalato la Quattordicesima Coppa dei Campioni nella finale di Parigi del 2022 e ha vinto il Pallone d'Oro al Mondiale per Club 2022 in Marocco, vinto dal Real Madrid e che ha rappresentato l'ottavo titolo mondiale della nostra storia. Inoltre, è stato nominato Miglior Giovane Giocatore della Champions League 2021-2022, ed è stato incluso due volte nell'ideale 11 della Champions League (2021-2022 e 2022-2023) e due volte nell'ideale squadra della LaLiga (2021-2022 e 2022-2023)".